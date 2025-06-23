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AK Parti MKYK Toplantısı başladı

Mümin Altaş  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
AK Parti MKYK Toplantısı başladı

Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 16.40'ta başladı.

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