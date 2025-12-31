Dolar
42.96
Euro
50.52
Altın
4,324.05
ETH/USDT
2,972.80
BTC/USDT
88,559.00
BIST 100
11,300.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Gaziantep'ten yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Malatya'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Şanlıurfa'dan yayındayız.
logo
Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe davet etti.

Aynur Ekiz  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek paylaşımı

Ankara

Ala, NSosyal hesabından "Milli İrade Platformu" ve "İnsanlık İttifakı" tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Efkan Ala, paylaşımında, "Ve insanlığın vicdanı, masum kalpleri yorgun düşmüş çocuklar için bir uçurtmanın ipini tutabilmekte saklıydı…" ifadesine yer verdi.

Paylaşımdaki görselde, Galata Köprüsü üzerinden havalanan, Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, 2025'te yaklaşık 505 bin kişiye ulaştı
MSB: Yıl içerisinde 111 PKK'lı terörist teslim oldu
Artvin'de çığ meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz
Terör örgütü DEAŞ'a karşı 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne destek paylaşımı

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet