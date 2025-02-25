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AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti.

Toplantının sonunda, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yaklaşan doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti.

Basketbol topunu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sektirdi ve MKYK üyeleri ile paslaştı.

Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından, "Top sizde, rakip korksun. Attığınız üçlük olsun. Doğum gününüz kutlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım." paylaşımında bulundu.

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