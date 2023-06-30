AK Parti Bursa Milletvekili Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynarken çektiği görüntüleri paylaştı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çektiği görüntüleri paylaştı.
Ankara
Varank'ın sosyal medya hesabından, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur." ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.
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AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı pic.twitter.com/CsrV1x9cGe— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 30, 2023