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AK Parti Bursa Milletvekili Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynarken çektiği görüntüleri paylaştı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çektiği görüntüleri paylaştı.

Mümin Altaş  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
AK Parti Bursa Milletvekili Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynarken çektiği görüntüleri paylaştı

Ankara

Varank'ın sosyal medya hesabından, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur." ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.

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