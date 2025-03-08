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AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı

AJet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, havacılık sektörüne kattıkları değeri ve emeği onurlandırmak adına her bir kadın çalışanı için fidan bağışında bulundu.

Kenan Irtak  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
AJet'ten kadın çalışanları için fidan bağışı

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğaya kalıcı miras bırakmak isteyen AJet, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı "Geleceğe Nefes Projesi"ne 1318 kadın çalışanı için birer fidan bağışı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, şirketin gökyüzüne uzanan yolculuğunda kadın çalışanların emeğinin ve özverisinin büyük rol oynadığını belirterek, havacılığın her alanında başarılarıyla ilham veren, gayretleriyle AJet'i daha ileriye taşıyan kadınların varlığının, şirketin birlikte başarma ruhunu daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Havacılıkta kadın temsiliyetinin her geçen gün artmasının sektör ve toplum için büyük bir kazanım olduğunu kaydeden Sarp, gelecekte de kadınların güçlenmesine ve sürdürülebilir projelere katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

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