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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin farkındalık çalışması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında tüm illerdeki kamusal alanlarda billboard, dijital pano ve görsel yerleştirmelerle farkındalık çalışması yürüttü.

Orhan Onur Gemici  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin farkındalık çalışması

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yürütülen farkındalık çalışması kapsamında billboard ve dijital panolara "Kadınlarla yükselen Türkiye" yazıldı.

Paylaşımda, çeşitli kentlerden farkındalık çalışmasına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin farkındalık çalışması
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