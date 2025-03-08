Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin farkındalık çalışması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında tüm illerdeki kamusal alanlarda billboard, dijital pano ve görsel yerleştirmelerle farkındalık çalışması yürüttü.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yürütülen farkındalık çalışması kapsamında billboard ve dijital panolara "Kadınlarla yükselen Türkiye" yazıldı.
Paylaşımda, çeşitli kentlerden farkındalık çalışmasına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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Kadınların emeği, bilgeliği ve azmi, Türkiye’yi yarınlara taşıyan en güçlü mirastır.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) March 8, 2025
Güçlenen her kadın, gelişen bir toplum ve yükselen bir Türkiye demektir.
Hayatın her alanına değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.#KadınlarlaYükselenTürkiye pic.twitter.com/oJxKdONEQW