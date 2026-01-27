Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarının, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımlarına yalanlama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır. Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
