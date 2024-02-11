Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından yapılan "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımının ihbar kabul edildiğini ve paylaşıma konu çocuğun devlet korumasına alınacağını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan, bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" başlıklı paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.
İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin ve emniyet birimlerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak, hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir." ifadesi kullanıldı.
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❗ Sosyal medya üzerinden yapılan “16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek” paylaşımlarına ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/gZmj7OTWzU— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 11, 2024