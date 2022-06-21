Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin davasını istinafa taşıyacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı Bakanlık olarak istinafa götüreceklerini bildirdi.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Gültekin'i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını" belirtti.
Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı Bakanlık olarak istinafa götüreceğiz. Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.