Dolar
13.89
Euro
15.72
Altın
1,781.96
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşuyor
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık merkezinde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacağını duyurdu.

Harun Kutbe   | 10.12.2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Yanık, ilanın 13 Aralık'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve bakanlığın internet sayfasında (http://aile.gov.tr) yer alacağını belirterek, adayların 16 Aralık'tan itibaren başvuruda bulunabileceğini kaydetti.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında... http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı nisandan beri ilk kez 20 binin üzerine çıktı
Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 795 bine yaklaştı
DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay 173 milyon lira SED ödemesi yapacak

Mobil ekipler 3 yılda sokakta çalışan 28 binden fazla çocuğun hayatına dokundu

Hakkında gizlilik kararı bulunan kadının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına tepki

Hakkında gizlilik kararı bulunan kadının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına tepki
'2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecek

'2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecek
Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi

Devlet korumasında büyüyen Dışişleri personeli çift yurt arkadaşlarının şahitliğinde evlendi