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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Tez köyünü ziyaret etti.

Canan Tükelay, Arif Yavuz  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Göktaş, ilk olarak ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda protokol tarafından karşılandı.

Daha sonra aile kabristanlığını ziyaret eden Göktaş, Tez köyüne geçti. Burada hemşehrileriyle selamlaşan Göktaş, Tez İlkokulu bahçesinde hazırlanan programa katıldı. Göktaş burada köy sakinleriyle katmer pişirdi, aşure dağıttı.

Tez köyü lobisinin çok güçlü olduğunu söyleyen Göktaş, "Burada yaşayan vatandaşlar kadar köyün dışındaki vatandaşların da sesi çok gür çıkıyor. Tez köyü WhatsApp grubu var. Ben de o grubun üyesiyim. Çok sık iletişim halindeyiz. Buranın havası suyu çok farklı." diye konuştu.

Göktaş'a ziyaretinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve yetkililer eşlik etti.

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