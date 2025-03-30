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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi.

Mesut Karaduman, Fırat Çakır  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Tekirdağ

Bakan Göktaş, kentteki programı kapsamında Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Merkezde bulunanların bayramını kutlayan Göktaş, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Bakan Göktaş'ın oğulları Yusuf ve Hamza da ziyarete eşlik ederek, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.




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