Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da huzurevinde yaşlılarla bir araya geldi.
Tekirdağ
Bakan Göktaş, kentteki programı kapsamında Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Merkezde bulunanların bayramını kutlayan Göktaş, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.
Bakan Göktaş'ın oğulları Yusuf ve Hamza da ziyarete eşlik ederek, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.
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