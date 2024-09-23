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AFAD'dan 7 il için sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 il için turuncu, 5 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu.

Cankut Taşdan  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
AFAD'dan 7 il için sağanak uyarısı

Ankara

AFAD’ın paylaşımına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre Bartın ve Zonguldak için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon içinse sarı kodlu yağış uyarısı verildi.

Gece saatlerinden itibaren; Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AFAD’ın yaptığı paylaşımda ekiplerin teyakkuzda olduğu belirtilerek, "Turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirme SMS’i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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