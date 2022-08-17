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Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde, AFAD öncülüğünde 262 personel ve 45 aracın katıldığı deprem tatbikatı düzenleniyor.
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AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yıl dönümünde deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 17.08.2022
AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

Ankara

AFAD'ın "17 Ağustos Depremi Anma Programı" kapsamında, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesi'nde gerçekleştirdiği tatbikat, Deprem Simülasyon Merkezi'nde deprem anının canlandırılmasıyla başladı.

Gerçeği aratmayan görüntülere sahne olan tatbikatta, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine sevk edilmesi ile yıkılan binaların enkazlarında yaptıkları çalışmaların koordinasyonu sağlandı.

Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı tatbikatta, enkaz altından kurtarılan yaralıların tahliyesi ve ilk yardım ekiplerince hastanelere sevki sağlandı. Tatbikatta çok katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar da itfaiye ekiplerince kurtarılarak, yangına müdahale edildi.

Tatbikata, AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma, Çevik Kuvvet, Türk Silahlı Kuvvetleri DAK Taburu, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türk Kızılay, UMKE, 112 Acil Yardım, AKUT Derneği ve ANDA'dan oluşan toplam 262 personel, 45 araç ve 8 arama köpeği katıldı.


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AFAD'dan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat
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