AFAD, Antalya'daki sel afetinin yaralarını sarmak için "Acil Destek Ödemesi" gönderdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da 12-13 Şubat'ta meydana gelen selden kaynaklı zararların telafisi ve acil ihtiyaçların karşılanması için AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildiğini bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış sebebiyle sel ve su baskınlarının yaşandığını hatırlattı.
Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 1, 2024
Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir.
Genel Hayata Etkili Afet… pic.twitter.com/Ny9xzZS6c8
Bu kapsamda Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 iş yeri ve 2 bin 261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.