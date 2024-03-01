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AFAD, Antalya'daki sel afetinin yaralarını sarmak için "Acil Destek Ödemesi" gönderdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya'da 12-13 Şubat'ta meydana gelen selden kaynaklı zararların telafisi ve acil ihtiyaçların karşılanması için AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
AFAD, Antalya'daki sel afetinin yaralarını sarmak için "Acil Destek Ödemesi" gönderdi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış sebebiyle sel ve su baskınlarının yaşandığını hatırlattı.

Bu kapsamda Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 iş yeri ve 2 bin 261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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AFAD, Antalya'daki sel afetinin yaralarını sarmak için "Acil Destek Ödemesi" gönderdi
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