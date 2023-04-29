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Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İrem Demir, Zeynep Yeşildal  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında yakalanan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 8'i kadın 10 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi hakimlikçe şüphelilerden 9'unun tutuklanmasına, bir zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.

Davanın geçmişi

Adnan Oktar suç örgütünün, lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten bugüne kadar güncel bir yapılanma sürecine girdiği ve cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışarıdaki üyelere iletildiğini tespit eden ekipler, çalışma başlatmıştı.

Dışarıdaki örgüt üyelerinin lojistik, hukuk, finans ve dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü belirleyen ekipler, dijital kanadın kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı tespitine varmıştı.

Adnan Oktar organize suç örgütü dava dosyasındaki müştekiler ile örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunan şüphelilerin "Kahramanmaraş merkezli depremlerin sözde mehdi örgüt elebaşı Adnan Oktar'a yönelik operasyonlar sebebiyle yaşandığına" ilişkin dini duyguların manipülasyonuna dayalı ifadeler kullandığı belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul, İzmir ve Samsun'da düzenledikleri operasyonlarda 17 şüpheliyi yakalamıştı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 27 Nisan Perşembe günü adliyeye sevk edilen 7 kadın şüpheli tutuklanmıştı.

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