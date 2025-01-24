Adıyaman'da 2 polisi şehit eden sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde ateş açarak 2 meslektaşını şehit eden sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Adıyaman
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Süleyman Uğur Şahin, SEGBİS'ten katıldı.
Karardan önce söz verilen sanık, pişman olduğunu ifade etti.
Mahkeme heyeti, sanığa 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.
Olay
27 Nisan 2024'te Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru Süleyman Uğur Şahin, silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki polis müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Şahin, yaralanarak etkisiz hale getirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.