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Adıyaman’da enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Besni ilçesinde, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kamil Tekmen   | 13.02.2023
Adıyaman’da enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 sonra kurtarıldı

Adıyaman

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sosyal medya hesabından, Üzümlü Kent Sitesi'nin enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin Erengül Önder'i kurtardığını aktardı.

Ergün, "Umutların tükendiği anda Besni ilçesinden yüreğimizdeki ateşi bir nebze de olsun söndüren mucize bir haber aldık. İtfaiye ekiplerimizin olağanüstü çabasıyla depremin 166'ncı saatinde Üzümlü Kent Sitesi'nde Erengül Önder teyzemizi sağ salim kurtardık. İtfaiye personelimizle çalışan tüm ekipleri tebrik ediyorum. Allah, sizlerden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde arama kurtarma ekibinin bir kadını alkışlar eşliğinde çıkarması ve sağlık ekiplerine teslim etmesi yer aldı.


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