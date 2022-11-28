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Adana'da kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fikret Kavğalı   | 28.11.2022
Adana'da kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Fikret Kavğalı / AA

Adana

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki sanayi bölgesinde, zirai tarım ilaçları ve türevlerinin üretildiği kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.

Adana Valisi Süleyman Elban ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika içinde kimyasal malzemelerin bulunduğu bölümde zaman zaman patlamalara da yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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