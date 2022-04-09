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Adana'da askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Fatih Azgın, Eren Bozkurt, Yusuf Koyun   | 09.04.2022
Adana'da askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı Fotoğraf: Fatih Azgın - Anadolu Ajansı

Adana

M.Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında 01 JAA 081 plakalı askeri araçla çarpıştı.

Devrilen jandarma aracındaki 2 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Vali Elban olay yerince incelemede bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve diğer yetkililerle olay yerinde inceleme yaptı.

Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 15.30 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığını ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Kırmızı ışık ihlalinde bulunan bir araç, seyir halindeki jandarma aracımıza çarpıyor. Jandarma aracımız yaklaşık 100 metre takla atarak sürükleniyor. İçinde bulunan 5 personelimizden 2 arkadaşımız olay yerinde hayatını kaybederek şehit oluyor. Bir arkadaşımızın durumu ağır, diğer 2'si de Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altında."

Vali Elban, daha sonra Kozan Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti.

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