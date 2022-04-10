Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,256.00
BTC/USDT
42,728.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Fatih Azgın   | 10.04.2022
Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede

Adana

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı adliyeye sevk edildi.

Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında M.Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 482'ye çıktı
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı

Benzer haberler

Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede

Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede

Adana'daki trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Avan'ın cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Adana'da şehit olan 2 jandarma personeli için başsağlığı mesajı

Adana'da askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Adana'da askeri aracın kaza yapması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Adana Demirspor yarın Altay'ı ağırlayacak

Adana Demirspor yarın Altay'ı ağırlayacak
Batman'da 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu başlatıldı

Batman'da 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu başlatıldı