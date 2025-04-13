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Adalet Bakanı Tunç'tan İBB soruşturmaları kapsamındaki 14 tutuklunun nakline ilişkin açıklama:

Tunç, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun, soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi, ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla farklı ceza infaz kurumlarına nakillerinin yapıldığını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB soruşturmaları kapsamındaki 14 tutuklunun nakline ilişkin açıklama:

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 53. maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır.

Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen 'savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir."

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