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Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Ankara

Tunç, 2024-2025 adli yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu belirtti.

"Adalet, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymaktır." ifadesini kullanan Tunç, adaletin tecellisinin hukuk devletiyle, hukuk devletinin ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğunu vurguladı.

2024-2025 adli yılının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Tunç, adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, avukatlara ve tüm adalet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Tunç, mesajında, şunları kaydetti:

"Son 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz."

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