Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,294.00
BTC/USDT
42,931.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesindeki binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, bunlardan 267'si hakkında tutuklama, 984'ü için ise adli kontrol kararının devam ettiğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatırken, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, millete başsağlığı ile sabır diledi.

Deprem anından itibaren delillerin tespiti için başka illerden bölgede 1000'e yakın hakim ve savcı, 984 bilirkişi, 538 adli tıp uzmanı ve 8 bin 951 adliye personeli görevlendirdiklerini bildiren Tunç, yıkılan her bir bina bakımından bilirkişi incelemesine esas teşkil edecek tüm delilleri muhafaza ettiklerini söyledi.

Depremden etkilenen illerde, idare mahkemelerinde depremle ilgili 54 bin 436 dava açıldığı bilgisini paylaşan Tunç, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen ceza soruşturmalarında, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, bu kişilerle ilgili olarak 267'si hakkında tutuklama kararı, 984'ü hakkında adli kontrol kararı devam etmektedir. Yürütülen ceza soruşturmaları neticesinde bugüne kadar 369 iddianame ile ceza davası açılmış olup bunlardan 275’i kabul edilmiş, 94 iddianame hakkında değerlendirme süreci devam etmektedir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
Bakan Özhaseki: Bütün depremzede kardeşlerimizin evlerini teslim edeceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır
Malatya'da öğretmenler depremde ölen öğrencileri için Bangladeş'te su kuyusu açtırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır

Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır

Bakan Tunç: Anadolu Ajansımız Gazze'den elde ettiği görüntüler ve fotoğraflarla büyük bir insanlık görevi yaptı

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul ve İzmir'deki saldırılara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul ve İzmir'deki saldırılara ilişkin açıklama
Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına siyasilerden tepkiler

Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına siyasilerden tepkiler
Adalet Bakanı Tunç: 1982 Anayasamızı 82 model bir arabaya benzetiyoruz, modern çağda o araçla gitmek doğru değil

Adalet Bakanı Tunç: 1982 Anayasamızı 82 model bir arabaya benzetiyoruz, modern çağda o araçla gitmek doğru değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet