Adalet Bakanı Tunç: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasa çalışmalarını, bu şekildeki tartışmalara boğmamak lazım." dedi.
Ankara
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