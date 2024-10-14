Dolar
34.27
Euro
37.47
Altın
2,656.43
ETH/USDT
2,540.60
BTC/USDT
64,887.00
BIST 100
8,737.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni”ne katılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasa çalışmalarını, bu şekildeki tartışmalara boğmamak lazım." dedi.

Abdullah Sarica  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Adalet Bakanı Tunç: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli merkezli 7 ilde organize suç örgütü operasyonunda 31 tutuklama
Adalet Bakanı Tunç: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz
Bakan Kacır: Ankara Kalite Kampüsü, ülkemizin üretim altyapısı için güç çarpanı vazifesi görecektir
Bakan Göktaş: Dijital çağda kadınları, teknoloji ve inovasyonda güçlendirmeyi önemli bir yatırım olarak görüyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz

Adalet Bakanı Tunç: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz

Adalet Bakanı Tunç'tan, Beyoğlu'nda polis memurunun boynundan bıçaklanmasıyla ilgili açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet