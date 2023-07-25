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Adalet Bakanı Tunç: 1 Eylül'den itibaren kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlayacak

Adalet Bakanı Tunç, 1 Eylül'den itibaren kira davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başlayacağını hatırlatarak, "Tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak." dedi.

Kemal Karadağ  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Adalet Bakanı Tunç: 1 Eylül'den itibaren kira davalarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlayacak

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl Borçlar Kanununa eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışının azami yüzde 25 olarak sınırlandırıldığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasal düzenlemeyle bu sürenin 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldığını hatırlatan Tunç, "Konut kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yıllık kira artışı yüzde 25'i geçemeyecek." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'de başlayacak zorunlu arabuluculuk dönemine ilişkin şunları kaydetti:

"Kiracı veya kiralayanın kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibarıyla kira davalarının yanı sıra kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar da alınıyor. Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak."

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