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Adalet Akademisinin yeni çevrim içi eğitim platformu hizmete sunuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi tarafından kurulan çevrim içi eğitim platformuyla hem hukukçulara uzmanlık gerektiren konularda hem de isteyen vatandaşlara temel konularda hukuk eğitimi verileceğini bildirdi.

Serdar Açıl  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Adalet Akademisinin yeni çevrim içi eğitim platformu hizmete sunuldu

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi, yeni çevrim içi eğitim platformunu hizmete sundu. Akademiye ait "sem.taa.gov.tr" adresinden yayımlanan dijital eğitim içeriklerinden hukukçuların yanı sıra vatandaşlar da yararlanabilecek.

Herkes için hukuk eğitimi yaklaşımıyla hareket eden Türkiye Adalet Akademisi, eğitim içeriklerini 2 kategoride oluşturdu.

İlk kategoride hakim, cumhuriyet savcısı, hakim ve savcı adayları, avukatlar ve akademisyenler gibi hukukçulara yönelik uzmanlık eğitimi bulunuyor.

İkinci kategoride ise vatandaşların hukuk bilgisinin artırılması ve ihtiyaç duydukları hukuki konularda bilgi eksikliğinin tamamlanmasına yönelik temel eğitim sunuluyor.

e-Devlet ile entegre edildi

Dijital eğitim platformu, vatandaşların hukuk ve adalet alanında doğru bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesine imkan sağlamak için e-Devlet sistemi ile entegre edildi.

Öte yandan, platformda yapay zekanın kullanılması için TÜBİTAK ile işbirliği halinde yürütülen "Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi"ne yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bu projeyle yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş e-Eğitim içerikleri oluşturulacak, akıllı öğrenme teknolojileri geliştirilerek ve dijital dönüşüm bütünüyle sağlanacak.

"Akademinin kapasitesini arttırma gayreti içindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Akademisinin kapasitesini arttırma gayreti içinde olduklarını bildirdi.

"Online eğitim platformuyla hem hukukçulara uzmanlık gerektiren konularda hem de isteyen vatandaşlara temel konularda hukuk eğitimi verilecek" değerlendirmesinde bulunan Bakan Tunç, "Teknoloji destekli adalet, özellikli dijital çağda dijital dönüşüm ve yargıda da yapay zekanın uygulanmasının yargısal süreçleri hızlandıracağına inanıyoruz. Bu kapsamda bizim zaten UYAP tecrübemiz var." ifadelerini kullandı.

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Adalet Akademisinin yeni çevrim içi eğitim platformu hizmete sunuldu

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