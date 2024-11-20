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Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen yetkilileri hakkında "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" iddiasıyla soruşturma

Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen yetkilileri hakkında "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" iddiasıyla soruşturma

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.

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