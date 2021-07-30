Euro
9.99
Dolar
8.42
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 6 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. VTR
logo
Gündem

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Kemal Karadağ   | 30.07.2021
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

Ankara

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
ABD sağlık yetkilileri, Delta varyantı sebebiyle Kovid-19'la 'savaşın değiştiğini' söyledi
DSÖ: Kovid-19 salgını dünya genelinde artışta, virüsün Delta varyantı 132 ülkede tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor
ABD'de son 24 saatte 322 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD sağlık yetkilileri, Delta varyantı sebebiyle Kovid-19'la 'savaşın değiştiğini' söyledi

ABD sağlık yetkilileri, Delta varyantı sebebiyle Kovid-19'la 'savaşın değiştiğini' söyledi

DSÖ: Kovid-19 salgını dünya genelinde artışta, virüsün Delta varyantı 132 ülkede tespit edildi

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay daha uzatıldı

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor
Dünya genelinde 4 milyar 70 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 70 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere'de Kovid-19 aşılarının 60 bin kişinin ölümünü engellediği tahmin ediliyor

İngiltere'de Kovid-19 aşılarının 60 bin kişinin ölümünü engellediği tahmin ediliyor