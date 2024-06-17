Dolar
32.85
Euro
35.20
Altın
2,322.74
ETH/USDT
3,528.50
BTC/USDT
65,664.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Abant ve Gölcük'te endemik nilüfer çiçeğini kopartmanın cezası 387 bin 141 lira

Bolu Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde yetişen endemik tür olan nilüfer çiçeğinin koparılması halinde 387 bin 141 lira cezai işlem uygulanıyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Abant ve Gölcük'te endemik nilüfer çiçeğini kopartmanın cezası 387 bin 141 lira Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Doğal güzellikleri dolayısıyla her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin ziyaret ettiği parklarda yer alan göllerdeki endemik bitki türlerinden nilüferler çiçek açmaya başladı.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, nilüferlerin sarı, beyaz, pembe renklerdeki çiçekleri ve geniş yeşil yapraklarıyla su yüzeyinde oluşturdukları ahenge kasım ayının sonuna kadar görme imkanı buluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferlerin çiçeklerini koparanlara Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 387 bin 141 lira ceza kesiliyor.

Bu arada, Gölcük ve Abant'taki nilüferlerin zarar görmemesi için bölgedeki denetimlerin sürdüğü, bu yıl şu ana kadar cezai işlem yapılmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı bu yıl 51 çeşit bitkinin tescil edildiğini bildirdi
Türkiye mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada 3'üncü sırada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk
Antalya Havalimanı'nda yolcu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldı
İzmir'in üç ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Abant ve Gölcük'te endemik nilüfer çiçeğini kopartmanın cezası 387 bin 141 lira

Abant ve Gölcük'te endemik nilüfer çiçeğini kopartmanın cezası 387 bin 141 lira

Bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

İlkokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle hayat bilgisi dersinin avatarla işlendiği mobil uygulama tasarladı

Samsun'da 55 yılda yetiştirilen 369 bin sülün farklı illerde doğaya salındı

Samsun'da 55 yılda yetiştirilen 369 bin sülün farklı illerde doğaya salındı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor
Milli parklar ve tabiat parkları Kurban Bayramı için hazır

Milli parklar ve tabiat parkları Kurban Bayramı için hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet