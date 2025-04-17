AA Genel Müdürü Karagöz, "Enformasyon Savaşlarında Milli Mücadeleden Küresel Rekabete AA" konferansında konuştu
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) düzenlenen "Enformasyon Savaşlarında Milli Mücadeleden Küresel Rekabete Anadolu Ajansı" başlıklı konferansa katıldı.
İstanbul
Üniversitenin Yeni Levent Yerleşkesi'nde düzenlenen konferansta konuşan Karagöz, tarih boyunca savaşların yalnızca silahlarla değil, zeka, strateji ve bilgiyle kazanıldığını belirterek, bugünün harp sahasının sadece kara, deniz, hava, uzay ve siber dünyayla sınırlı olmadığını ifade etti.
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Karagöz, iletişimin harp sahasının en önemli cephelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Güçlü olan sadece cephede değil, zihinlerde, inançlarda ve algılarda üstünlük kurabilendir. Zor bir savaşı, doğru bir iletişim stratejisiyle daha kolay kazanabilirsiniz veya tam tersi de mümkün. Kolay bir savaşı, yanlış iletişim stratejisiyle çok maliyetli bir şekilde ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. O sebeple biz bütün operasyonlarda sizlerin yanında bir iletişimcinin olmasını zaruret görürüz."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 105 yıl önce Milli Mücadeleyi örgütlerken ilk olarak iletişimle alakalı sorunu çözmeyi hedeflediğine dikkati çeken Karagöz, "Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in kurulmasından 3 yıl önce, Millet Meclisi'nin kurulmasından 17 gün önce Anadolu Ajansı'nın kurulması talimatını vermiştir." dedi.
"Bilgi savaşlarında kurmay iletişimciler vazgeçilmezdir"
Karagöz, artık savaşların sadece silahlarla değil, veri, görüntü ve istatistiklerle yapıldığını belirterek, "Algı en az askeri harekat kadar belirleyici bir güç haline gelmiş durumda. Dijital çağda savaşın ön saflarında kameramanlar, klavyeler ve algoritmalar var artık. Modern savaşlarda haber, doğru ve güvenilir bilginin en önemli silahlarından biri olarak ele alınıyor." diye konuştu.
MSÜ'de iletişime yönelik derslerin sayısının artmasını son derece önemli bulduğunu kaydeden Karagöz, "Nasıl ki sahada başarı için kurmay zekaya ihtiyaç varsa, bilgi savaşlarında da kurmay iletişimciler vazgeçilmezdir. Çünkü savaş artık düşmanı sadece alt etmekle değil, onu savaşmaya gerek kalmadan etkisiz hale getirmekle kazanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Karagöz, istatistiklerin kendilerine akıllı telefon taşıyan herkesin enformasyon mühendisliğine maruz kalabileceğini düşündürdüğünü aktararak, "Savaştığınız düşman, rakipleriniz, rekabet halinde olduğunuz bu enformasyon mühendisliğini kullanırken, şanlı Türk ordusunun, 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün bu iletişim vizyonuna sahip olup enformasyon mühendisliğini en etkili kullanan ordulardan birisi olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.
"Medyayı asimetrik saldırıları için araçsallaştırıyorlar"
Karagöz, formu bozulmuş bilginin ve yalanın doğru bilgiden 6 kat daha hızlı bir dolaşımı olduğuna işaret ederek, "İstihbarat örgütleri, düşman statüsündeki istihbarat örgütleri, terör örgütleri, marjinal örgütler bu tablonun farkında. Bu yüzden dijital ve konvansiyonel medyayı asimetrik saldırıları için araçsallaştırıyorlar." dedi.
Dezenformasyonun örgüt propagandası yapmak için en sık başvurulan yöntemlerden biri olduğunu belirten Karagöz, özellikle dijital medyanın kriz dönemlerinde, terör örgütlerinin mesajını yaymak, terör ve korku iklimi oluşturmak için her şeyi yaptığını söyledi.
Dezenformasyon içerikli haberlere örnekler veren Karagöz, AA olarak bu tarz haberlerle mücadele ettiklerini dile getirdi.
Karagöz, bunun için bazı mekanizmalar kurduklarını anlatarak, bu mekanizmalardan birinin, dolaşıma sokulan bir haberin uzman gazeteciler tarafından doğrulanması ve yayınlanması işini yapan Teyit Hattı olduğu bilgisini verdi.
Atatürk'ün 105 yıl önce Milli Mücadele sırasında ve İstanbul işgal altındayken kurduğu Anadolu Ajansı'nın bugün 135 ülkede faaliyet gösterdiğini ifade eden Karagöz, "Bu bizim faaliyet alanımız. Bugün Latin Amerika'dayız, Kuzey Amerika'dayız. Afrika'nın neredeyse tamamındayız. Ortadoğu'dayız, Avrupa'dayız, Uzak Asya'dayız ve Avustralya'da da unsurlarımız var. 13 dilde içerik üretiyoruz." diye konuştu.
Karagöz, ajans olarak her gün ortalama 6 bin içerik ürettiklerini, bunların içinde 1438 haber, 4 bin 282 fotoğraf ve 439 video olduğu bilgisini paylaştı.
AA Teknoloji'nin ürettiği haberci dronu "Tepe" hakkında bilgi veren Karagöz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin hazırlanan "Tanık" ve "Kanıt" kitaplarını da anlattı.
Karagöz, savaş muhabirliği eğitimini de çok önemsediğini belirterek, eğitime bugüne kadar 583 yerli ve yabancı gazetecinin katıldığını aktardı.
Bugün AA'nın dünya medyasının birincil haber kaynaklarından biri olduğunu dile getiren Karagöz, Mustafa Kemal Atatürk'ten aldıkları vizyonla ve stratejik yaklaşımla haberin olduğu her yerde olduklarını söyledi.
Karagöz, Rektör Prof. Dr. Afyoncu'ya "Mehmetçik Zaferin Askerleri" kitabını hediye etti
Konferansta, AA'nın imaj filmi ile AA ile Polis Akademisi işbirliğinde düzenlenen "Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin tanıtım videosu izletildi.
Karagöz, konuşmasının ardından dinleyiciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Programda Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Karagöz'e teşekkür belgesi takdim etti.
Karagöz de Afyoncu'ya, Türk askerlerinin AA foto muhabirleri tarafından operasyonlarda çekilen fotoğraflarının yer aldığı "Mehmetçik Zaferin Askerleri" adlı kitap ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel hazırlanan "YILLIK 1923" kitabını hediye etti.
Konferansta, Karagöz ile Afyoncu'nun yanı sıra AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile askerler ve akademisyenler de yer aldı.
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