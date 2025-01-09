39 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
İçişleri Bakanlığının 39 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 39 mülki idare amiri, 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun ek 2 ve ek 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.