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39 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

İçişleri Bakanlığının 39 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fırat Taşdemir  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
39 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 39 mülki idare amiri, 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununun ek 2 ve ek 3 ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

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