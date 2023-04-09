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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi parti aday listesini YSK’ye sundu

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu açıkladı.

Ferdi Türkten  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi parti aday listesini YSK’ye sundu

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu bildirdi.

Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilerin milletvekili aday listelerinin Kurula sunulma işleminin saat 17.00'de tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ahmet Yener, dünkü kura töreninden sonra bugün saat 17.00 itibarıyla siyasi partilerin aday listelerini verme sürecinin tamamlandığını ifade etti.

Başkan Yener, "Bugün Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi saat 17.00 itibarıyla listelerini kurulumuza teslim etmişlerdir." diye konuştu.

Yener, YSK'nin saat 17.00 itibarıyla aday listesi sunan siyasi partilerin Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 13, 14, 15 ve 16'ncı maddelerinde belirtilen koşulları yerine getirip getirmediğini 11 Nisan Salı gününe kadar inceleyeceğini, varsa eksiklikleri ilgili siyasi partilere tamamlamaları için bildirileceğini söyledi.

Sürecin demokrasiye ve siyasi partilere hayırlı olmasını dileyen Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi sunduğunu dile getirdi.

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