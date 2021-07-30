24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 24 ilde çıkan 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığını ve 11 yangının ise devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu bilgileri verdi:
Devam eden yangınlara;— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021
6 uçak
9 iha
1 insansız helikopter
1 yangın söndürme tankı
45 helikopter
1.080 arazöz
55 iş makinası
4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz.
Mücadelemiz aralıksız sürüyor. pic.twitter.com/JmgkiFr0bO
"Devam eden yangınlara, 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası, 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor."
Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 24 ilde çıkan 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığı ve 11 yangının ise devam ettiği yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.