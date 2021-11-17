Dolar
10.61
Euro
12.02
Altın
1,866.00
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,707.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

'21. Yüzyılda Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri' çalıştayı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca düzenlenen çalıştayda, Afrika'nın jeopolitik konumu, ekonomik kapasitesi ve kültürel potansiyeli değerlendirildi.

Enes Kaplan   | 17.11.2021
'21. Yüzyılda Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri' çalıştayı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca "21. Yüzyılda Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri" konulu çalıştay düzenlendi.

Çankaya Köşkü'nde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında yapılan çalıştaya, kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı.

Çalıştayda Afrika'nın jeopolitik konumu, ekonomik kapasitesi ve kültürel potansiyeli değerlendirildi, Türkiye'nin bu kıtayla ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği tartışıldı.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ikili ilişkileri, bölgesel iş birlikleri ve artan ticaret hacmi doğrultusunda alternatif politikalar konuşuldu.

21'inci yüzyılda Afrika'nın uluslararası sistemdeki stratejik rolüne dikkat çekilen çalıştayda, Türkiye-Afrika ilişkilerinin "kazan-kazan" ve "eşit ortaklık" temelinde ilerletileceği ve sürdürülebilir iş birliklerini geliştirmeye devam edileceği belirtildi.

Türkiye'nin Afrika ülkelerinde artan büyükelçilik sayısı, Türk Hava Yollarının (THY) seferleri, öğrenci değişim programları, Türkiye Bursları, savunma sanayi iş birlikleri, kamu, özel sektör ve STK etkinliklerinin "Afrika açılımı"na stratejik bir boyut kazandırdığı ifade edilen çalıştayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde yürütülen insani diplomasi ile Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler geliştirme bakış açısıyla, Türkiye-Afrika ilişkilerinin çok daha ileri boyutlara ulaşması hedefine yönelik yeni politika önerileri müzakere edildi.

Toplantıda 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin önemi ve zirve marjındaki hazırlıklar da gündeme geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 23 bin 867 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi öldü
Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor
ABD firması Novavax, Kovid-19 aşısının kullanımı için AB'ye başvurdu
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor

Benzer haberler

'21. Yüzyılda Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri' çalıştayı yapıldı

'21. Yüzyılda Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri' çalıştayı yapıldı