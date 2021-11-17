'21. Yüzyılda Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri' çalıştayı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca düzenlenen çalıştayda, Afrika'nın jeopolitik konumu, ekonomik kapasitesi ve kültürel potansiyeli değerlendirildi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca "21. Yüzyılda Yükselen Afrika ve Afrika Ülkeleri ile Türkiye İlişkileri" konulu çalıştay düzenlendi.
Çankaya Köşkü'nde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında yapılan çalıştaya, kurul üyeleri, bakanlıkların ve kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı.
Çalıştayda Afrika'nın jeopolitik konumu, ekonomik kapasitesi ve kültürel potansiyeli değerlendirildi, Türkiye'nin bu kıtayla ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği tartışıldı.
Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ikili ilişkileri, bölgesel iş birlikleri ve artan ticaret hacmi doğrultusunda alternatif politikalar konuşuldu.
21'inci yüzyılda Afrika'nın uluslararası sistemdeki stratejik rolüne dikkat çekilen çalıştayda, Türkiye-Afrika ilişkilerinin "kazan-kazan" ve "eşit ortaklık" temelinde ilerletileceği ve sürdürülebilir iş birliklerini geliştirmeye devam edileceği belirtildi.
Türkiye'nin Afrika ülkelerinde artan büyükelçilik sayısı, Türk Hava Yollarının (THY) seferleri, öğrenci değişim programları, Türkiye Bursları, savunma sanayi iş birlikleri, kamu, özel sektör ve STK etkinliklerinin "Afrika açılımı"na stratejik bir boyut kazandırdığı ifade edilen çalıştayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde yürütülen insani diplomasi ile Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler geliştirme bakış açısıyla, Türkiye-Afrika ilişkilerinin çok daha ileri boyutlara ulaşması hedefine yönelik yeni politika önerileri müzakere edildi.
Toplantıda 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin önemi ve zirve marjındaki hazırlıklar da gündeme geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.