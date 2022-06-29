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2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda oylanıyor.
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2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Aynur Ekiz, İsmail Çimen   | 29.06.2022
2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

TBMM

Kanunla genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "Cumhurbaşkanı ödeneği" hariç olmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan personel giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerine başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında ödenek eklenecek.

Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

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2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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