Gündem

11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Mehmet Can Toptaş  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak'ta sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

Öte yandan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde ilan edilen Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanı'nın sınırları değiştirildi.

