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1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanı yayımlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanı yayımlandı

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen hakim ve savcı yardımcılığı alımına bu yıl da devam edildiğini ifade etti.

Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 de idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanının yayımlandığını belirten Tunç, "ÖSYM tarafından 21-22 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adayların mesleğe kabulü öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alacaklarını aktaran Tunç, ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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