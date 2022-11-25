1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı

Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyle e-devlette başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
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