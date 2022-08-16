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SSB: S400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil

Göksel Yıldırım   | 16.08.2022
SSB: S400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB), Rusya'dan S400 hava savunma sistemi tedarik sürecinde yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığı bildirildi.

Başkanlık resmi kaynaklarından S400 tedarik sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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