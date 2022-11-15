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KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 39. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Mustafa Deveci   | 15.11.2022
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Korukoğlu, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Korukoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Korukoğlu, deftere şunları yazdı:

"KKTC'nin kuruluşunun 39. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecanı ve gururunu yaşamaktayım. Maruz kaldığı tüm zorluklara karşı uzun yıllar boyunca verdiği varoluş mücadelesinin ardından Kıbrıs Türk halkı, bugün çatısı altında güven ve huzur içinde, bağımsız, egemen ve özgür bir halk olarak yaşamakta olduğu KKTC'yi kurmuştur. Kıbrıs Türk halkı, eşsiz önderliğinizde, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkının büyük mücadelesinden ilham alarak, ilke ve inkılaplarınız ışığında 15 Kasım 1983'te kurduğu devletiyle, azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, egemenliğinden ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir.

Kıbrıs Türk halkının bekasının güvencesi olan, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve sosyal adalet ilkelerine dayanan laik Cumhuriyet'imiz, bağımsız ve egemen bir devlet olarak sonsuza kadar yaşayacak ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin her alandaki koşulsuz desteğiyle kalkınmaya ve güçlenmeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türkü'nün onurlu varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman mücahit ve gazilerimizi saygıyla anarken, KKTC'nin kurulması ve yaşatılması yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şükranlarımı sunar, manevi huzurunda saygıyla eğilirim."

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KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

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