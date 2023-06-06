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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Başakşehir finalinin biletleri satışa sunuldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında 11 Haziran Pazar günü oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı.

Emre Doğan  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Başakşehir finalinin biletleri satışa sunuldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 200 ve 400 lira olarak belirlendi.

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