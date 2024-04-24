Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Trabzon
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.
İlk Yarı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
1. dakikada Emre Mor'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
15. dakikada Trabzonspor ilk etkili atağında golü buldu. Fountas'ın soldan uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
21. dakikada Mendes'in uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru gelen topu yatarak çeldi.
22. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Rohden'in pasında ceza alanı içinde Mendes, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
33. dakikada Ceccherini'nin uzak mesafeden sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Sirigu yatarak topu kontrol etti.
41. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Mendy'in ceza alanı içine pasında Denswil, gelişine bir vuruşla topu kaleci Sirigu'nun solundan filelerle buluşturdu: 2-1
45. dakikada Enis Destan, topsuz alanda Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. VAR ile pozisyonu izleyen Ali Şansalan, sarı kartı iptal ederek Enis Destan'a kırmızı kart gösterdi.
Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapadı.
İkinci Yarı
48. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sağ taraftan Visca'nın pasında ceza alanı içinde Fountas'ın yerden şutunda, top kaleci Sirigu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 3-1
53. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Meunier'in uzaklaştırmaya çalıştığı top Güven Yalçın'ın önüne düştü. Bu futbolcunun kısa mesafeden dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
74. dakikada Visca'nın ceza alanının sağından sert şutunda, kaleci Sirigu güçlükle topu çeldi.
80. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük golü buldu. Can Keleş'in soldan ortasında, savunmada Meunier'e çarpan topu Paoletti filelere yolladı: 3-2
89. dakikada Mendes'in soldan ortasında, arka direkteki Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.
Trabzonspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Kafkas: Biz turu ikinci maça taşıdık
VavaCars Fatih Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Oyunu geride kurarken set oyununu takım çok iyi oynadı gole kadar, golden sonra da eşitliği yakalayana kadar oyunda istediğimiz maç planının olduğu iyi bir Karagümrük vardı. Tabii çok kötü gol yedik. Özellikle 2’nci ve 3’üncü golleri çok basit yedik, aslında biz kendimiz yedik golleri." dedi.
Daha sonra oyunu tekrar toparlamaya çalıştıklarını ifade eden Kafkas, şöyle devam etti:
"Bu arada set oyunu ile ilgili sıkıntılarımız oldu, çizdiğimiz, çalıştığımız set oyununun dışına çıkınca oyuncular acele etmeye çalıştı ve görüntü hiç istemediğim, iyi olmayan bir görüntüye döndü. Sonra 15-20 dakika daha iyi bir Karagümrük vardı. Normalde sonuç beraberlikle de bitebilirdi, kazanabilirdik. Ben Trabzonspor takımını tebrik ediyorum. Biz turu 2. maça taşıdık. Sonuçta atacağımız bir golle maçın uzamasını sağlayabilecek bir durumdayız. O gücümüz, potansiyelimiz var. Bu arada da ligde üst üste birkaç maç kazanırsak kupa maçını çok daha rahat oynarız."
Kafkas, hakemler konusunda daha önce söylediklerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ben hiçbir zaman kendi çıkarım, menfaatim için bir şey söylemedim. Fenerbahçe maçından sonra da maçın hakemleri ile ilgili, kararlarıyla ilgili çok bir şey söylememeye çalıştım ama yanlış anlaşıldı. Ama şunu söyleyeyim, iyi şeyler hissettirmiyorlar. Bu hissettirmemekten amaç şu, hakemlerin verdiği kararları sorgulamıyorum ama eğer bir yumruk atan oyuncuyu görüp sırtını dönüyorsa, faul pozisyonunu görüp çalmıyorsa veya takımın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre davranıyorsa bu bize iyi hissettirmiyor. Zor bir sezon geçiyor hepimiz için. Çok şey gördüm 40 yılın içerisinde ama bu sezon gibi zorlu bir sezon da hiç görmedim. Yani bir an önce bitmesinde takımlar için bir hayır vardır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.