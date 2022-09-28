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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda 19 maç oynandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci eleme turuna 19 müsabakayla devam edildi.

Emre Doğan   | 28.09.2022
Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda 19 maç oynandı

Istanbul

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran 19 takım, tur atladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0 (5-4 Penaltılarda)

Adıyaman FK-Bartınspor: 0-0 (1-0 Uzatmalarda)

Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor: 1-0

Niğde Anadolu FK-Yomraspor: 2-1

1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor: 3-1

Serik Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Kırşehir Futbol-Kilis Belediyespor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Ankara Demirspor-Karaman FK: 0-2

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-1

Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-1 (2-3 Uzatmalarda)

Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK: 0-1

Kuşadasıspor-Bulvarspor: 0-1

Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-0

Uşakspor-Malatya Arguvanspor: 2-1

HES İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 2-4

Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdare: 5-0

Şanlıurfaspor-Karşıyaka: 4-2

Bursaspor-Boyabat 1868: 0-1

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