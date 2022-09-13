Dolar
18.25
Euro
18.30
Altın
1,702.68
ETH/USDT
1,615.70
BTC/USDT
21,454.00
BIST 100
3,565.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kastamonu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor. Kral 3. Charles, Belfast'a geldi.
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak

Emre Doğan   | 13.09.2022
Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak

Istanbul

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

İkinci eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışan 8 bin 194 sikke ele geçirildi
İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak
"Suriyeli bebekler nedeniyle Türk bebeklere kuvöz bulunamadığı" iddiası
Evladını terör örgütünden kurtaran Ayşegül Biçer: Annelerimizin feryadına ortak olalım

Benzer haberler

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kurası çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kurası çekildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet