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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları kura çekimi, 6 Mart'ta yapılacak

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Can Öcal  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları kura çekimi, 6 Mart'ta yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

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