Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,568.20
BTC/USDT
22,323.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Zeljeznicar-Sloboda maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı

Zeljeznicar ile Sloboda takımları arasında oynanan maçta, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak toplandı.

Ahmet Nurduhan   | 04.03.2023
Zeljeznicar-Sloboda maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı

Saraybosna

Bosna Hersek Premier Futbol Ligi'nde Zeljeznicar ile Sloboda, başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ülkedeki insani yardım kuruluşu pomozi.ba ile Zeljeznicar Futbol Kulübü iş birliğinde organize edilen oyuncak toplama kampanyasına, Zeljeznicar ile Sloboda arasındaki maçı izlemeye gelen taraftarlardan büyük destek geldi.

Taraftarlar beraberlerinde getirdikleri oyuncaklarla tribünlerdeki yerlerini alırken, bir kişinin "Biz kardeşiz" yazılı Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarının bulunduğu atkı açması dikkati çekti.

Pomozi.ba tarafından yapılan açıklamada, oyuncakların depremzede çocuklara, önümüzdeki günlerde gönderilmek üzere hazırlanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, 3 ilde inceleme yaptı
Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri: Anlaşma ilişkilerde yeni stratejik ortaklık dönemi başlatacak
Nurdağı ve İslahiye'de konteyner kentteki depremzedelere mutfak seti dağıtıldı

Benzer haberler

Zeljeznicar-Sloboda maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı

Zeljeznicar-Sloboda maçında depremzede çocuklar için oyuncak toplandı

Bosna Hersek'ten Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için 40 yardım tırı yola çıktı

Bosna Hersek'in en genç hafızı Emel ile ağabeyi Adnan, 15 aylık hafızlık sürecini anlattı

Bosna Hersek arama kurtarma ekibinden Hinovic: Yaşanan felaketi hiçbirimiz hayal edemezdik

Bosna Hersek arama kurtarma ekibinden Hinovic: Yaşanan felaketi hiçbirimiz hayal edemezdik
Bosnalı Milka nine, elindeki son parayı Türkiye'deki depremzedelere yolladı

Bosnalı Milka nine, elindeki son parayı Türkiye'deki depremzedelere yolladı
Bosna Hersek, bağımsızlığının 31. yılını törenlerle kutluyor

Bosna Hersek, bağımsızlığının 31. yılını törenlerle kutluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet