Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı

Adana
8. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Samet Akaydın'ın vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.
12. dakikada Samet Akaydın'ın kaptığı topla ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.
15. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin sert şutunda kalenin üst sağ köşesine uzanan kaleci Ertaç Özbir topu çıkardı.
26. dakikada İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertaç Özbir sol tarafa yatarak topa hakim oldu.
30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sol taraftan yerden ortasında ön direkte Niang topa hakim olamayınca arkadaki Yusuf Sarı'dan önce Ferdi Kadıoğlu kademeye girerek topu uzaklaştırdı.
37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla kale sahası sağ köşesinde topla buluşan Osayi'nin yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.
43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda yerden seken top çok az farkla sol direğin yanından dışarı çıktı.
45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında kale sahası köşesinde topla buluşan Dzeko'nun gelişine vuruşunda köşede iyi yer tutan kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Yardımcı Antrenör Daniele Russo da maçı takip etti.
İkinci yarı
47. dakikada savunmadan çıkarak topu kazanan Gravillon'nun ceza sahası dışından sol ayağıyla sert şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
48. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkıp topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.
53. dakikada Tadic'in ceza sahası sol kenar çizgisinden yerden pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
62. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.
77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Zajc'ın gelişine vuruşunda Ndiaye topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
"İstediğimiz golleri bulamadık"
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, iyi oyun oynadıklarını ancak istedikleri golleri bulamadıklarını söyledi.
Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u çok iyi analiz ederek Adana'ya geldiklerini belirtti.
Rakiplerinin kendi sahalarında bu sezon ilk defa puan kaybettiğini ifade eden Kartal, şunları söyledi:
"Baştan sona kadar oyun üstünlüğü elimizdeydi. Maçı domine ettik. İlk yarı özellikle 4-5 net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı. Rakibe neredeyse maçın tamamında hiç pozisyon vermedik. Bir tane sadece stoperlerin oyuna girerek uzaktan attığı bir şut vardı. Bugün oyuncularımla beraber maçı nasıl kurguladıysak, aynı şekilde istediğim futbolu oynadılar, istediğim gibi mücadele ettiler. Sadece istediğimiz golleri bulamadık."
Kartal, bu oyunun karşılığında aldıkları bir puanla da lider olduklarını belirterek, "Ama keşke birkaç gol atıp 3 puanla buradan ayrılıp lider olsaydık. Gene de ortaya koyduğumuz bu mücadele ve oyundan dolayı da oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek önümüze bakıyoruz." dedi.
"Biz oynadığımız futbola bakıyoruz"
Bir gazetecinin "üst üste gelen puan kayıtlarını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Kartal, futbolda puan kayıplarının olabileceğini dile getirdi.
Bugün 1 puan alıp lider olduklarını yineleyen Kartal, "Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Bu akşamki oynadığımız futbol acaba ne kadar zamandır bu takıma karşı burada böyle futbol oynayan bir takım var? Puan kayıpları olacak. Her maçı her zaman kazanacaksın diye bir kural da yok. Bu uzun bir lig maratonu. Bunlar çok normal şeyler." ifadelerini kullandı.
Yukatel Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak
Yukatel Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, maçta tek eksiğin gol olduğunu söyledi.
Sancak, maç çıkışı stat önünde yaptığı açıklamada, maçın güzel geçtiğini belirtti.
Maçın kaderini değiştirecek pozisyonlar olmadığını ifade eden Sancak, "Tek eksik goldü. İki takım gol atabilseydi, daha güzel olurdu. Futbolseverlere güzel bir maç izletmiş olurduk. Mücadelesi üst düzeyde olan bir maçtı." dedi.
Hakemin genel olarak iyi olduğunu belirten Sancak, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe yöneticileri de aynı kanıda. Maçın kaderini değiştirecek bir olay olmadı. Yeni Adana Stadı'nda iki takım maç oynuyor. Adanaspor cuma günü oynadı. Çok önemli isimler bu zeminde oynuyor. Bir sakatlık olursa belki sahanın 1-2 yıl masrafına eş değer bir gider olur. Maalesef böyle sıkıntılar oluyor. Bakanlığın bir an önce çözüm bulması lazım. Geçen Sayın Bakanımızla görüştük. Adana'ya 15 bin kişilik stat yapılması lazım. Çünkü Adana Demirspor, Adanaspor ve Adana FK daha var. 3. lige çıkacak bir iki takım var. Bir stat kaldırmıyor. Sakatlıklara da sebebiyet verir. Rica ediyorum sayın Bakanımdan, bir an önce buraya el atıp, 15 bin kişilik bir stat daha yapılması lazım."
"Bizim ve rakibin gösterdiği performansa göre 0-0 doğru skordu"
Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.
Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aslına bakıldığında maçın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe'nin kendilerinden biraz daha üstün olduğunu belirtti.
Maça bu şekilde başlamalarının kendileri için üzücü olduğunu ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:
"Sonrasında 15-20 dakikalık bölümü geçtikten sonra maça ortak olduk ve gidişatını doğru yönlendirmeye başladık. Biliyorsunuz ki biz kendi evimizde oynadığımızda dominant futbol oynamayı seven bir takımız. İkinci yarıda özellikle başlarda birkaç tane şansımız oldu. Çok güzel bir şut geldi üst direkte patladı biliyorsunuz. Maçın genelinde de birkaç tane iyi pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik tabii ki de ama şunu da söylemek lazım bizim ve rakibin gösterdiği performansa göre 0-0 doğru skordu. Tabii ki bu bizi memnun etmiyor. Çünkü biz kazanmayı seven bir takımız. Kazanamadığımız için memnun değiliz."
Kluivert, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "İyi bir takıma, yetenekli futbolculara sahipler. Onlar da buraya kendi skorunu almaya gelmiş ama biz de dediğim gibi evde oynadığımızda galip gelmeyi seven bir takımız. Maçın sonucu da doğru bir sonuç. Bizi üzse de doğru bir sonuç 0-0."dedi.
"Galibiyet serisine devam edemediğimiz için mutsuzuz"
Kluivert, Hakem Halil Umut Meler'in yönetimine dair soruya, hakemlerle alakalı her maçta böyle bazen soru işareti olabildiğini belirtti.
Bu maçın seyri hem çok güzel hem de gerçekten çok tempolu geçtiğini ifade eden Kluivert, "İki takım için de bu şekilde geçti. O yüzden oyunun geneline baktığınızda hakemle alakalı çok fazla bir şey söyleyemeyiz." diye konuştu.
Kluivert, milli maç arasından sonra bir sonraki maç için çalışmaya başlayacaklarını bildirdi.
Takımın kendi sahasında galibiyet serisinin bozulmasına dair soruya Kluivert, şöyle cevap verdi:
"Yedinci galibiyeti alsaydık belki bizim için tarihi bir sonuç olurdu. Ama şurada da hatırlatmak lazım. Gerçekten iyi bir takıma karşı oynadık. Kimseyi bir şekilde suçlayamam. Çünkü baktığınızda gerçekten çok iyi bir performans gösterdik. Takım halinde oynadık ve kendi oyunumuzu empoze etmeye çalıştık. Tabii ki de galibiyet serisine devam edemediğimiz için mutsuzuz ama pozitif bir çizgi de devam ettiğimiz için de mutluyuz. Çünkü baktığımızda ligde biz şu anda hala üçüncüyüz. Diğer takımlarla eşit puanda olsak da averajla biz hala üçüncüyüz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.