Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Malatya
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u sahasında konuk etti.
9. dakikada konuk ekip öne geçti. Akabueze'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Doğan Can Davas'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
32. dakikada sağ kanattan gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında Haqi Osman'ın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Muhammed Emin Sarıkaya'nın vuruşunda top kaleci Hüseyin Koç'ta kaldı.
37. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor farkı ikiye çıkardı. Akabueze'nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Keny, Sadık Çiftpınar'ı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet Eyüp Türkaslyan'ın solundan filelerle buluştu: 0-2
41. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor farkı bire indirdi. Aabid'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2
55. dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor farkı tekrar ikiye çıkardı. Süleyman Luş'un pasıyla ceza sahasında buluşan Doğan Can Davas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst dire çarparak kaleye gitti: 1-3
89. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor farkı bire indirdi. Mert Örnek'in sağ kanattan yaptığı ortayla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3
Royal Hastanesi Bandırmaspor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
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