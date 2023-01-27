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Spor, Futbol

Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor deplasmanında

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Süha Gür   | 27.01.2023
Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor deplasmanında

İstanbul

Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 3 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sırasıyla sahasında İstanbulspor (0-2) ve Fenerbahçe'ye (1-2) mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor, zorlu deplasmanda kazanarak puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki İstanbul temsilcisi topladığı 14 puanla son basamakta yer alıyor.

HangiKredi Ümraniyespor, ligin ilk yarısında evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Deplasmanda 3 maçta 7 puan

HangiKredi Ümraniyespor, ligde oynadığı son 3 deplasmanda mağlubiyet yaşamadı.

Söz konusu dönemde MKE Ankaragücü'nü 2-1 ve Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenen Hangi Kredi Ümraniyespor, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak 7 puan aldı.

Ümraniyespor, sezonun ilk 5 dış saha maçında ise 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 2 puan çıkarabilmişti.


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